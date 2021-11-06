Karatay ilçesinde, dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı B.B.’nin kendisini en yakın arkadaşı Burak M. ile aldattığını düşünen Yıldıray T., Burak M.’yi işkenceden sonra göğsünden ve kafasından vurdu.

Konya’nın Karatay ilçesinde ikamet eden ve 3 ay önce cezaevinden çıkan Yıldıray T. (21), bir süre sonra kendisine soğuk davrandığını belirttiği dini nikahlı olarak beraber yaşadığı B.B. (18) ile tartışmaya başladı.

Yaşanan tartışmaların artması üzerine B.B., evinden ayrılıp babasının evine gitti.

Yıldıray T., B.B.'nin kendisini en yakın arkadaşı Burak M. ile aldattığından şüphelenerek, arkadaşını 4 Kasım günü evinden alıp Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak’taki kendi evine götürdü.

SABAHTAN AKŞAMA KADAR İŞKENCE YAPTI

Yıldıray T., Burak M.’yi darbederek konuşturmak için sabahtan akşama kadar işkence yaptı. Yıldıray T., darp ederek konuşturmak istediği arkadaşı Burak M.'ye sabahtan akşama kadar işkence yaptı.

KAPI KAPI DOLAŞIP HELALLİK İSTEDİ

Akşam saatlerinde bayıltana kadar darp eden Yıldıray T., bu sırada dışarıya çıkarak kapı kapı dolaşıp komşularına "Hakkınızı helal." edin dedikten sonra eve tekrar dönüp arkadaşı Burak M.'yi bacaklarından, göğsünden ve kafasından silahla vurdu.

“BURAK’I VURDUM SIRA SENDE”

Öldüğünü düşündüğü arkadaşı Burak M.'ye de "Sen de hakkını helal et." dediği öne sürülen Yıldıray T., daha sonra görüntülü olarak dini nikahlı eşini arayarak, "Burak'ı vurdum sıra sende." diyerek tehditler savurup olay yerinden kaçtı.

Konya'da aldatıldığından şüphelendi, işkence ettiği arkadaşını silahla vurdu VİDEO



AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Evde yapılan incelemede hayatta olduğu anlaşılan Burak M., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“NAMUS DAVASI”

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Mutlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli Yıldıray T.'yi yakalamak için Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında şahsın gidebileceği adresleri belirleyen polis ekipleri, şüpheli şahsı kendi mahallesi olan Sedirler Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Yıldıray T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından kasten adam öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

Kendini görüntüleyen gazetecilerin “Neden yaptın?” sorusuna "Namus davası." diyerek yanıt verdi. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.