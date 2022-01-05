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    Konya'da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü

    Konya'da 3 çocuk annesi Fatma Koç, eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç'u çıkan tartışması sonucu 2 çocuğunun gözü önünde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 05.01.2022 - 00:45
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 00:46
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    Konya'da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü

    Saat 20.30 sıralarında Konya'nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana gelwn olayda işsiz olduğu öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre eve alkollü gelince çocuk bakıcılığı yapan eşi Fatma Koç tepki gösterdi.

    KAVGA SIRASINDA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

    Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla evdeki 2 çocuğunun gözü önünde eşi Mustafa Koç'u göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Koç da polis tarafından gözaltına alındı.

    Komşuları, Fatma Koç'un eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürdü. Çiftin olay anında evde bulunan 1'i kız 2 çocuğu ise ablasının evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya'da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü VİDEO

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #1


    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #2

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #3

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #4

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #5

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #6

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #7

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #8

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #9

    Konya da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü #10


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