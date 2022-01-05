Konya'da 3 çocuk annesi Fatma Koç, eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç'u çıkan tartışması sonucu 2 çocuğunun gözü önünde göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Saat 20.30 sıralarında Konya'nın Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana gelwn olayda işsiz olduğu öğrenilen Mustafa Koç, iddiaya göre eve alkollü gelince çocuk bakıcılığı yapan eşi Fatma Koç tepki gösterdi.

KAVGA SIRASINDA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Çift arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla evdeki 2 çocuğunun gözü önünde eşi Mustafa Koç'u göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fatma Koç da polis tarafından gözaltına alındı.

Komşuları, Fatma Koç'un eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını öne sürdü. Çiftin olay anında evde bulunan 1'i kız 2 çocuğu ise ablasının evine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da alkollü eve gelen kocasını çıkan tartışmada bıçakla öldürdü VİDEO



































