Konya'da annesini öldürmeye giderken polise yakalandı

Ölümle tehdit ettikten sonra silahla birlikte annesinin evinde suçüstü yakalanan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Meteoğlu Sokak üzerinde, ailesinden uzaklaştırma kararı bulunan Musa Ö., annesi F.Ö.'yü arayarak tehdit etti.

'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

Annesini arayan şahıs,'Sizi öldüreceğim' diye tehdit ederek telefonu kapattı.

F.Ö.'nün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ANNESİNE DOĞRULTTUĞU SİLAHLA SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Annesinin evine giden M.Ö., yanında bulunan silahı ailesine doğrulttuğu sırada olay yerinde beklemede olan polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahsın üzerinde yapılan aramada, tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi, ve 4 adet fişek çıktığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra polis merkezinde ifadesi alınan M.Ö., adliyeye sevk edildi.