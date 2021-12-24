Haberler

3. Sayfa Haberleri

Konya'da annesini öldürmeye giderken yakalandıktan sonra serbest bırakılan şahıs tutuklandı

Konya'da annesini öldürmeye giderken yakalandıktan sonra serbest bırakılan şahıs tutuklandı

'Geliyorum, sizi öldüreceğim' dediği annesinin evine uzaklaştırma kararına rağmen baskın yapan Musa Özkan, silahını doğrultuğu sırada yakalandı, serbest bırakıldıktan bir süre sonra tutuklandı.