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- Konya'da annesini öldürmeye giderken yakalandıktan sonra serbest bırakılan şahıs tutuklandı
Konya'da annesini öldürmeye giderken yakalandıktan sonra serbest bırakılan şahıs tutuklandı
- DHA
- 24.12.2021 - 02:28
Asayiş olaylarında "yakala, bırak, yakala" vakalarından biri daha bu kez Konya'da yaşandı.
Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde, 'tehdit' ve 'şiddet' nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Musa Özkan(30), annesi F.Ö.'yü arayıp, "Eve geliyorum. Sizi öldüreceğim" dedi.
POLİS EVİ BASTIĞI SIRADA YAKALADI
F.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, evin önünde önlem alıp, Musa Özkan’ı bekledi. Kapının önüne geldiğinde polisi gören Musa Özkan ruhsatsız tabancasını çıkarıp, polis ekiplerine doğrulttu. Polis, Musa Özkan’ı etkisiz hale getirerek, tabancayı elinden aldı.
8 SUÇ KAYDI OLAN ZANLI, SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Özkan, ifadesi için polis merkezine götürdü. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' gibi suçlardan 8 kaydı bulunan Musa Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
BAŞSAVCI İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI
Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Özkan, bugün, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazıyla tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.