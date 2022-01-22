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    Konya'da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde aynı apartmanda ikamet eden apartman sakini ile yönetici ve yakını arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 19:58
    • Güncelleme : 22.01.2022 - 20:14
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    Konya'da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga

    Konya'nın Beyşehir ilçesi Evsat Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bir iş hanının önünde meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan apartman sakini ile yönetici arasında kömürü az yakma ve az ısınma sorunu nedeniyle tartışma yaşandı.

    YÖNETİCİYLE APARTMAN SAKİNİ ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

    Hükümet Caddesi üzerinde bir iş hanının önünde sorunu konuşmak bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Eşi A.A. ile birlikte adrese gelen apartman sakini K.A. iddiaya göre, tartıştığı yönetici ve kardeşine bıçak çekince yaşanan arbedede taraflardan bazıları bıçakla yaralandı.

    Konya da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga #1

    KAMERAYA YANSIDI

    Bu anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. K.A.’nın eşinin de taraflar arasında yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada kocası, yönetici ve kardeşi ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Konya'da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga VİDEO

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kavgada elinde ve baş parmağı arasında kesik yarası bulunan K.A.’nın yapılan müdahale sonrasında hastanede ameliyata alındığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı, tarafların ayırmaya çalışırken A.A., sol el bileğinden kesi ve çıkan arbedede kaburga kemiğinin kırıldığı öğrenilen M.S. ile kardeşi H.S.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

    Birbirinden şikayetçi olan taraflar daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya da apartman sakini ile yönetici arasındaki bıçaklı kavga #2


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