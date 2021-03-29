Konya'da apartmandaki kahvehaneye polis baskını

Daha önce polis tarafından mühürlenen kahvehaneye dönüştürülen bir apartman dairesi, kumar oynandığı ihbarı üzerine yine denetlendi.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, Aziziye Mahallesi Kadılar-1 Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan kontrolde daha önceden mühürlenen apartman dairesinin mührünün bozulduğunu belirlendi.

10 KİŞİYE KORONA CEZASI

İçeriye giren polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde masalarda oturan 3 kadın 7 erkek şahsın olduğu belirlenirken, masalarda kumar oynamak için kullanılan herhangi bir materyale ve paraya rastlanmadı.

Polis ekipleri, iş yerinin tütün tüketimine izin vermesinden dolayı tutanak tutarken, içerideki 10 kişiye "sokağa çıkma yasağını ihlal etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan" ceza kesildi.

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MEKAN SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM

İş yeri sorumlusu M.Ç. hakkında ise “mühür bozma” ve “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” suçundan işlem yapılması için polis merkezine teslim edildi.