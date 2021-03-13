Konya’da arabaların camlarını kıran şüpheli yakalandı

Cadde üzerinde park halindeki araçların camları kırılarak zarar verilmesi üzerine, çevre sakinleri polise şikayette bulundu.

Konya’da Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi Özdilek Caddesi üzerinde park halinde duran bazı araçların camlarına kırıldı.

Bölgedeki vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine çalışmalar başlattı.

BORDÜR TAŞI İLE KIRILDI

Ekipler tarafından park halindeki servis araçları, minibüs, hafif ticari araç ve otomobillerin camlarının taş ve kaldırım bordür taşı ile kırıldığını belirledi.

8 ARAÇ DAHA ZARAR GÖRDÜ

Şikayetleri aldıkları saat içerisinde 8 aracın camlarının kırılmasının yanı sıra 2 evin de camı taş atılarak kırıldığı tespit edildi.

EŞKALİ BELİRLENDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurularak, şüphelinin eşkali belirlendi.

Kent bilgi ve güvenlik sistemi kameraları ile çevredeki apartmanların güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alındı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 17 yaşındaki şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Alkollü olduğunu ileri süren şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Hakkındaki işlemlerin tamamlanması ardından, mala zarar verme suçlamasıyla Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli hakkında sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden de işlem başlatıldığı öğrenildi.