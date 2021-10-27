Konya'da bir şahıs, “Arabam çizildi, niye bakmadın” diye tartıştığı kapıcıyı bıçaklayarak öldürdü. Cinayet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Konya'da dün akşam saat 21.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Sebil Sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, site sakinlerinden A.Ü. (32), otomobilindeki çiziği görmesi üzerine kapıcı olan Adem Topbaş’ı (24) çağırdı.

A.Ü.’nün aracının nasıl çizildiğini ve park halindeki aracını neden kontrol etmediğini sorması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

ARABASI ÇİZİLDİ DİYE APARTMAN GÖREVLİSİNİ BIÇAKLADI

Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu A.Ü., Adem Topbaş’ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Adem Topbaş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Topbaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı A.Ü., Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Cinayet ise sitedeki ve bakkaldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Sözlü tartışma sonrası A.Ü., sitenin güvenlik kamera odasına kapıcı Adem Topbaş’ı çağırdı.

Güvenlik kamera görüntüsünü izletmek için güvenlik odasına gelen kapıcı Adem Topbaş'a, zanlı A.Ü.'nün saldırması güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Konya'da 'arabam çizildi, niye bakmadın' diyerek öldürdü

YARALI HALDE BAKKALA GİREN ADAMA BURADA DA SALDIRDI

Görüntülerde burada bıçaklanan kapıcı Adem Topbaş, daha sonra site içerisindeki bakkala yaralı halde koşarak sığındı. Şüpheli A.Ü. ise takip ederek kapıcıya yaralı halde burada da saldırdı.

Şüphelinin kapıcıya saldırmasını fark eden bakkal sahibi Fariz Barıştıran'ın ise şüpheliyi tutarak elindeki bıçağı alması, daha sonra şüphelinin kapıcı Adem Topbaş’a baktığı görülüyor.

"VURDU BENİ DİYEREK İÇERİ GİRDİ"

Olayı anlatan bakkal Fariz Barıştıran, “Dün gece 09.30 sıraları dükkanı kapatmak üzereydim. Tam çıkmak üzereyken bir anda site görevlisi Adem Topbaş, tanıdığımız oturduğumuz bir arkadaşımız kendisi. 'Vurdu beni' diyerek içeri girdi. Bunu demesiyle arkasından saldırgan da girdi. Zaten şok oldum o anda ne yapacağımı da şaşırdım. O anda Adem düştü zaten. Adem düşmesiyle bu tekrar Adem'e bıçağı götürdü, 'Gebertirim seni' diyerek. O anda ben de kendime geldim, onu üzerinden aldım, yan tarafa doğru attım. Elindeki bıçağı almak için 3 veya 4 dakika kadar uğraştım. Benimle orada mücadeleye girdi bu. Sonra ben yapma etme derken elinden bıçağı aldım. Kimse de yoktu o an yanımda. 112’yi aradım, hemen geldi.” dedi.