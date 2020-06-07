Konya'da araç, evin samanlığına çarptı: 3 yaralı

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Virajda kontrolden çıkıp, bir evin samanlığının duvarına çarpan araçta bulunan 3 kişi, yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ağılbaşı Mahallesi'nde, Öztürk Barak'ın kullandığı 42 BY 165 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki evin samanlığının duvarına çarptı.

3 YARALI

Kaza sonucu sürücü Öztürk Barak ile yanındaki Hakan Ergül ve Hatice Ergül yaralandı. Araç içinde sıkışan Hakan Ergül ve Hatice Ergül, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Sağlık görevlileri ise 3 yaralıyı ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Hakan Ergül ve Hatice Ergül, ilk müdahalenin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.