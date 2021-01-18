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    Konya'da araç köprüde asılı kaldı

    Konya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü İsmail Akay'ın kontrolünden çıkan kamyonet, karşı şeride geçerek alt geçidin köprü bariyerlerinde asılı aldı.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 16:43
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    Konya'da araç köprüde asılı kaldı

    Konya Ankara Caddesi Gülistan Köprülü alt geçidinde meydana gelen olayda, İsmail Akay yönetimindeki kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Karşı şeride geçen kamyonet alt geçidin bariyerlerinde asılı kaldı.

    SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTI

    Yaralanmayan sürücü, kendi imkanlarıyla asılı olan kamyonetten çıkıp kurtuldu. 
    Polis, alt geçidi ulaşıma kapattı.

    Konya da araç köprüde asılı kaldı #1

    "TAMAMEN MUCİZE"

    Aracın kayıp karşı şeride geçtiğini belirten sürücü İsmail Akay, '"Zeminin azizliğine uğradım, Rabbim korudu. Bu arabanın burada durup içinden çıkmam tamamen mucize. Başka hiçbir açıklaması yok." dedi.

    Konya'da araç köprüde asılı kaldı VİDEO

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