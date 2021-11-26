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- Konya'da araçtan 13 düzensiz göçmen çıktı
Konya'da araçtan 13 düzensiz göçmen çıktı
Şüphe üzerine durdurulan araçta göçmenlere rastlandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, organizatörler tutuklandı.
- AA
- 26.11.2021 - 11:34
- Güncelleme : 26.11.2021 - 11:41
Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler yakayı ele verdi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar-Adana kara yolu Acıgöl uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
13 GÖÇMEN YAKALANDI
Araçta, yasal olmayan yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.
Düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen A.A. (35) ve H.N.S. (25) gözaltına alındı.
ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'dan Konya'ya gittikleri öğrenilen 13 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.