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    Konya'da araçtan 13 düzensiz göçmen çıktı

    Şüphe üzerine durdurulan araçta göçmenlere rastlandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, organizatörler tutuklandı.
    • AA
    • 26.11.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 11:41
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    Konya'da araçtan 13 düzensiz göçmen çıktı

    Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler yakayı ele verdi.

    Konya'nın Karapınar ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar-Adana kara yolu Acıgöl uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

    13 GÖÇMEN YAKALANDI

    Araçta, yasal olmayan yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

    Düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen A.A. (35) ve H.N.S. (25) gözaltına alındı.

    Konya da araçtan 13 düzensiz göçmen çıktı #1

    ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana'dan Konya'ya gittikleri öğrenilen 13 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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