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    Konya'da arkadaşının bıçakladığı genç öldü

    Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan 22 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Gencin askerden yeni döndüğü öğrenilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.09.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 11:20
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    Konya'da arkadaşının bıçakladığı genç öldü

    Konya’da yaşayan 22 yaşındaki Niyazi Ertan, arkadaşları Muhammet Ali G. ve Mehmet D. ile Derviş Ali K.'nin Apak Mahallesi'ndeki evinde oturup, sohbet etmeye başladı.

    Bir süre sonra Niyazi Ertan ve Muhammet Ali G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali G., Ertan'a bıçakla saldırdı.

    Göğsü ve kasıklarından bıçak darbeleri alan Ertan, evden çıkıp, kaçmaya başladı.

    KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

    Kanlar içindeki Ertan, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde yere yığıldı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Ertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Konya da arkadaşının bıçakladığı genç öldü #1

    ASKERDEN YENİ DÖNMÜŞTÜ

    Niyazi Ertan'ın, askerden yeni döndüğü öğrenildi.

    Öte yandan Muhammet Ali G. ve olaya karıştığı öne sürülen 2 arkadaşı da gözaltına alındı.

    Konya da arkadaşının bıçakladığı genç öldü #2

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