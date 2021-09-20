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- Konya'da arkadaşının bıçakladığı genç öldü
Konya'da arkadaşının bıçakladığı genç öldü
- DHA
- 20.09.2021 - 11:01
- Güncelleme : 20.09.2021 - 11:20
Konya’da yaşayan 22 yaşındaki Niyazi Ertan, arkadaşları Muhammet Ali G. ve Mehmet D. ile Derviş Ali K.'nin Apak Mahallesi'ndeki evinde oturup, sohbet etmeye başladı.
Bir süre sonra Niyazi Ertan ve Muhammet Ali G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA SALDIRDI
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali G., Ertan'a bıçakla saldırdı.
Göğsü ve kasıklarından bıçak darbeleri alan Ertan, evden çıkıp, kaçmaya başladı.
KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI
Kanlar içindeki Ertan, Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, Ertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
ASKERDEN YENİ DÖNMÜŞTÜ
Niyazi Ertan'ın, askerden yeni döndüğü öğrenildi.
Öte yandan Muhammet Ali G. ve olaya karıştığı öne sürülen 2 arkadaşı da gözaltına alındı.