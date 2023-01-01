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    Konya'da arkadaşının otomobiliyle gezerken öldürüldü

    Arkadaşı Ali G. ile otomobille gezen Abdullah Atlı, çevreden ateş edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Polis, silahlı saldırıya karıştığı öne sürülen 2'si kadın 4 şüpheliyle Ali G.'yi gözaltına aldı.
    • 01.01.2023 - 18:09
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    Konya'da arkadaşının otomobiliyle gezerken öldürüldü

    Konya'nın Meram ilçesi'ne bağlı Ahmet Özcan Caddesi'nde, dün, Ali G.(23), arkadaşı Abdullah Atlı ile birlikte otomobiliyle gezintiye çıktı.

    Bu sırada çevreden tabancayla otomobile ateş açılması sonucu, Atlı yaralandı.

    Ağır yaralanan Abdullah Atlı, arkadaşı Ali G. tarafından otomobille Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Yaralı kurtarılamadı

    Tedaviye alınan Abdullah Atlı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    "Gezerken dışarıdan birileri ateş açtı"

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ali G.'nin ifadesini aldı.

    Ali G. ifadesinde "Biz otomobille gezerken dışarıdan birileri ateş açtı. Açılan ateş sonucu Abdullah yaralandı." dedi.

    5 kişi gözaltına alındı

    Bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, olaya karıştığı öne sürülen ve Abdullah Atlı ile aralarında alacak nedeniyle husumet bulunan 50 suçtan kaydı olan Alpaslan A. (23), 7 suçtan kaydı olan Recep C. (40), 2 suçtan kaydı olan Rabia T. (21) ve Tuğçe E. (21) ile Ali G.'yi gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre; şüphelilerin sorgusu sürerken, Abdullah Atlı'nın cenazesi de bugün Meram Dere Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedildi.

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