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    Konya'da arkadaşlarıyla girdiği bahis için antifriz içen genç hastanelik oldu

    Konya’nın Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren genç, antifriz içmesi sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 10:28
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    Konya'da arkadaşlarıyla girdiği bahis için antifriz içen genç hastanelik oldu

    Konya'nın Kulu ilçesinde şaşkına çeviren bir iddiaya girildi.

    Olay, Katır Tepesi mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde meydana geldi.

    İDDİAYA GİRDİ, ANTİFRİZ İÇTİ

    Sanayide arkadaşları ile iddiaya giren genç, antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içti.

    SOLUĞU HASTANEDE ALDI

    S.A.A. (25) daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesi'ne gitti.

    Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin, daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

    Konya da arkadaşlarıyla girdiği bahis için antifriz içen genç hastanelik oldu #1

    Konya da arkadaşlarıyla girdiği bahis için antifriz içen genç hastanelik oldu #2


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