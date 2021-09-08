Euro
9.8932
0.01%
Dolar
8.3444
-0.06%
Altın
481.77
0.02%
Borsa
1.455
-1.35%
Bitcoin
399.999
-7.73%
EXEN Coin
23.15
-8.02%
19ºC
İstanbul
Açık 19 C

    Konya'da arsasından geçiyor diye kapattığı yol, savcılık kararıyla açıldı

    Konya'da Züleyha Schumacher'ın arsasının ortasından geçtiği için ulaşıma kapattığı yol, savcılık kararıyla yeniden açıldı.
    • DHA
    • 08.09.2021 - 00:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da arsasından geçiyor diye kapattığı yol, savcılık kararıyla açıldı

    Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, 16 bin 670 metrekarelik arsayı yatırım için satın aldı. O dönem inceleme yapmayan Schumacher, arsanın yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Ardından da avukatı Tevfik Buğdaycı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yer tespit davası açtı.

    ARSASININ OLDUĞU BÖLÜMÜ KAPATTI

    Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi. Schumacher, dün Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi'nin arsasının bulunduğu bölümünü, 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyup, şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı.

    Konya da arsasından geçiyor diye kapattığı yol, savcılık kararıyla açıldı #1

    SAVCILIK KARARIYLA AÇILDI

    Kapatılan yol, Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan karar doğrultusunda yeniden ulaşıma açıldı.

    Schumacher'in avukatı Tevfik Buğdaycı, ''Özel mülkümüz nedeniyle yasal hakkımızı kullanıp, arsanın ortasından geçen yolu kapatmıştık. Ancak nöbetçi savcı, polise talimat verip, yolu yeniden açtırdı. Savcının böyle bir yetkisi yok. O nedenle de savcı ve polisler hakkında şikayette bulunacağız'' dedi.

    Konya da arsasından geçiyor diye kapattığı yol, savcılık kararıyla açıldı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir