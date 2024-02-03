Konya'da asansörün halatı koptu: 1'i ağır 3 yaralı Konya'da bir iş yerinde yaşanan servis asansörü kazasında yaralanan 1'i ağır 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yük asansörü içinde 3 kişinin olduğu sırada halatların kopması nedeniyle depoya düştü.

O sırada iş yerinde bulunan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 3 yaralı

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine kabinin içerisinde bulunan Abdullah S., Muhammet Talha A. ve Musa B. asansörden çıkartıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi var

Burada tedavi altına alınan Abdullah S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)