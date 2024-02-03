Konya'da asansörün halatı koptu: 1'i ağır 3 yaralı

İHA
Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yük asansörü içinde 3 kişinin olduğu sırada halatların kopması nedeniyle depoya düştü.
O sırada iş yerinde bulunan çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1'i ağır 3 yaralı
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine kabinin içerisinde bulunan Abdullah S., Muhammet Talha A. ve Musa B. asansörden çıkartıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi var
Burada tedavi altına alınan Abdullah S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış