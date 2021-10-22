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    Konya'da aşçı-garson kavgası: 1 ölü

    Gazinoda aşçı olarak çalışan Mustafa Demirel, kendisine küfrettiği iddiasıyla bıçakladığı garson Kemal Akdeniz'i öldürdü. Demirel, tutuklandı.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 11:56
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    Konya'da aşçı-garson kavgası: 1 ölü

    Konya'nın Meram ilçesine bağlı Sahib Ata Mahallesi'nde, bir gazinoda aşçılık yapan Mustafa Demirel ile garson Kemal Akdeniz arasında bilinmeyten nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    AŞÇI GARSONU ÖLDÜRDÜ

    Mutfağa giden Demirel, aldığı bıçak ile Akdeniz’i bıçakladı. Kanlar içinde kalan Akdeniz, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Akdeniz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    "KÜFRETTİĞİ İÇİN YAPTIM, PİŞMANIM"

    Gözaltına alınan Mustafa Demirel ise ilk ifadesinde, ''Olay küfürleşme nedeniyle oldu. Pişmanım" dedi.

    TUTUKLANDI

    Demirel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Konya da aşçı-garson kavgası: 1 ölü #1

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