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Konya'da asker eğlencesi kötü bitti.
Daha önce Beyşehir'de bir asker eğlencesinde tüfek ve tabanca ve havai fişeklerin kullanıldığı sokak savaş alanına dönmüştü.
Bu kez de asker adayı gence yapılan şaka, neredeyse ciddi şekilde yaralanmasına neden oluyordu.
Gence sıktıkları sprey alev aldı, saçı ve kaşları yandı
Show Haber'in haberine göre; asker eğlencesinde arkadaşlarının şaka maksadıyla saç spreyi sıkarken havai fişekten sıçrayan alevler, asker adayı Muhammed Akpınar'ın saçlarının tutuşmasına neden oldu.
Can havliyle etrafta koşuşan gencin imdadına yine arkadaşları yetişti. Talihsiz gencin alev alan saçları söndürülürken, neyse ki sadece saçları ve kaşları yanarak kazayı ucuz atlattı.
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