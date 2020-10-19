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    Konya'da baba ve oğlunun öldüğü feci kazanın görüntüsü

    Konya’da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği, annenin de yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 11:22
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    Konya'da baba ve oğlunun öldüğü feci kazanın görüntüsü

    Konya'nın merkez Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Furkan O. idaresindeki otomobil, sürücünün aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırımda yürüyen anne, baba ve oğluna çarptı.

    Kazada, 5 yaşındaki Eymen Özkan olay yerinde, 36 yaşındaki baba Bünyamin Özkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    ANNE TEDAVİ ALTINDA

    Kazada yaralanan anne Sibel Özkan ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Konya da baba ve oğlunun öldüğü feci kazanın görüntüsü #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Furkan O. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

    Kaza sonrası ailenin ayakkabılarının etrafa savrulduğu ve baba ile oğlunun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

    Konya’da baba ve oğlunun öldüğü kaza VİDEO

    Konya da baba ve oğlunun öldüğü feci kazanın görüntüsü #2

    Konya da baba ve oğlunun öldüğü feci kazanın görüntüsü #3

    Konya da baba ve oğlunun öldüğü feci kazanın görüntüsü #4

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    Konya da baba ve oğlunun öldüğü feci kazanın görüntüsü #6

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