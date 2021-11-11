Konya'da babanın, kızını vurdurduğu kadının serbest kalmasına itiraz

Daha önce dini nikahla yaşayıp ayrıldığı R.H.'ye göz dağı vermek isteyen Ali Erensoy, Ayşenur B.'ye 14 yaşındaki kızını vurdurttu. Ayşenur B.'nin serbest bırakılmasına, savcılık itiraz etti.

6 Kasım saat 13.30 sıralarında Konya'nın Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi’nde 14 yaşındaki M.E., annesi R.H.'nin çalıştığı kafede bir kadın tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Bu sırada yoldan geçen 72 yaşındaki M.Ö. de kurşunun ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SAHTE PLAKALI MİNİBÜSLE UZAKLAŞTI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Nalçacı Caddesi’nde kendini bekleyen sahte plakalı minibüsle uzaklaştığını belirledi.

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15 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kadının olaydan önce de yakında bir caminin tuvaletine girerek kıyafetlerini değiştirip, tanınmamak için yüzünü kapatarak siyah başörtüsü ve uzun pardösü giydiğini saptadı. Şüphelinin, 15 suçtan kaydı bulunan Ayşenur B. (24) olduğu tespit edildi.

KIZINI DAHA ÖNCE DE KAÇIRDIĞINI SÖYLEDİ

Polis ekipleri, yaralanan M.E. ve annesi R.H.’nin ifadesine başvurdu. R.H. ifadesinde, Ali Erensoy'un kendisi ve kızını sürekli ölümle tehdit ettiğini, daha önce de kızını kaçırdığını öne sürdü. Polis olayla ilgili incelemede, Erensoy'un, Ayşenur B. ile arkadaş olduğunu saptadı.

Ekipler, Erensoy'un Karatay ilçesi Karahüyük Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda 36 suçtan kaydı olan Ali Erensoy ile evin depo bölümünde eşyaların arasına saklanan Ayşenur B. gözaltına alındı.

MİNİBÜSÜN ANAHTARI ELE GEÇİRİLDİ

Polisin geldiğini görünce evden çıkıp araziye kaçan Hüseyin Çekiç de kısa sürede yakalandı. 16 suçtan kaydı ve 'özel belgede sahtecilik suçundan' hakkında yakalama kararı olduğu belirlenen Çekiç'in yapılan üst aramasında, Ayşenur B.'nin saldırının ardından kendisini bekleyip kaçtığı minibüsün anahtarı ele geçirildi.

BİR SÜRE TAKİP ETTİRDİ

Şüphelilerden Ayşenur B., M.E.'yi babası Ali Erensoy'un vurdurttuğunu öne sürdü. Ayşenur B., Erensoy'un kendisini tehdit ettiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Erensoy'un saldırıdan önce birkaç gün kızı ve annesini takip ettirdiğini belirten Ayşenur B., bulundukları kafenin fotoğraflarını çektirip, açılış ve kapanış saatleriyle ilgili keşif yaptırdığını da iddia etti.

"GÖZ DAĞI VERMEK İÇİN YAPTIRDIM"

Ali Erensoy ise ifadesinde, ''Eşime gözdağı vermek için yaptırdım." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden olaya azmettirdiği öne sürülen Ali Erensoy ile Ayşenur B.’ye yardım ettiği iddia edilen Hüseyin Çekiç tutuklandı, Ayşenur B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyı gerçekleştiren Ayşenur B.'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz bulunup, yakalanıp tutuklanmasını talep etti.













