Konya'da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı

Balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklanırken, kavganın 100 bin TL için çıktığı öğrenildi.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'ndeki Binkonut Pazarı’nda, 1 Şubat günü akşam saatlerinde, balıkçı iki grup arasında, tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

Seyfettin, Murat ve Abdullah Ergün kardeşler, yanlarındaki tabancayla havaya ateş açtı. Pazar yerinden silah seslerinin yükselmesi üzerine alışverişe gelenler, panik yaşadı.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, pazara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 kardeşi gözaltına aldı.

Yapılan aramada, 3 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 GÜN SONRAKİ KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Bu kavgadan 4 gün sonra Meram ilçesindeki balık halinde akşam saatlerinde balıkçı Bekir Kaya, iddiaya göre 100 bin TL alacağını istemek için Hakan K., Ümit K., Ertuğrul E., Coşkun B., Ziya K., Veli Ş., Nizamettin Ö., Emrullah A. ve Oğuzhan Koyunvesever’i de yanına alıp, balık haline geldi.

Burada grup ile Mustafa Y., Uğur H., Hakkı Y., Faruk G. ve Abdurrahman Y. arasında tartışma çıktı.

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğuzhan Konuksever, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

100’E YAKIN KOVAN BULUNDU

Olayda 2’si müşteri, 7 kişi de yaralandı. Balık halinde detaylı inceleme yapan polis, tüm iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Hal ve çevresinde de 100’e yakın boş kovan bulundu.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında her iki kavganın da birbiriyle bağlantılı olduğunu belirledi.

Ekipler, hafta sonu çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarla 14 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 8 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından dün, Özel Hareket ekibi eşliğinde önce Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Ardından da adliyeye sevk edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, olaya karışan 1 kişinin de hastanede tedavisi sürdüğü bildirildi.