Euro
8.5705
-0.01%
Dolar
7.0657
-0.04%
Altın
418.85
0.39%
Borsa
1.544
0%
Bitcoin
328.000
1.23%
EXEN Coin
16.16
5.34%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Konya'da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı

    Balıkçı iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklanırken, kavganın 100 bin TL için çıktığı öğrenildi.
    • DHA
    • 10.02.2021 - 07:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı

    Konya’nın Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi'ndeki Binkonut Pazarı’nda, 1 Şubat günü akşam saatlerinde, balıkçı iki grup arasında, tartışma çıktı.

    Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

    Seyfettin, Murat ve Abdullah Ergün kardeşler, yanlarındaki tabancayla havaya ateş açtı. Pazar yerinden silah seslerinin yükselmesi üzerine alışverişe gelenler, panik yaşadı.

    3 KARDEŞ TUTUKLANDI

    Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi, pazara polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 kardeşi gözaltına aldı.

    Yapılan aramada, 3 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından önceki adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Konya da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı #1

    4 GÜN SONRAKİ KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

    Bu kavgadan 4 gün sonra Meram ilçesindeki balık halinde akşam saatlerinde balıkçı Bekir Kaya, iddiaya göre 100 bin TL alacağını istemek için Hakan K., Ümit K., Ertuğrul E., Coşkun B., Ziya K., Veli Ş., Nizamettin Ö., Emrullah A. ve Oğuzhan Koyunvesever’i de yanına alıp, balık haline geldi.

    Burada grup ile Mustafa Y., Uğur H., Hakkı Y., Faruk G. ve Abdurrahman Y. arasında tartışma çıktı.

    Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Oğuzhan Konuksever, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

    Konya da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı #2

    100’E YAKIN KOVAN BULUNDU

    Olayda 2’si müşteri, 7 kişi de yaralandı. Balık halinde detaylı inceleme yapan polis, tüm iş yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Hal ve çevresinde de 100’e yakın boş kovan bulundu.

    Konya da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı #3

    14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında her iki kavganın da birbiriyle bağlantılı olduğunu belirledi.

    Ekipler, hafta sonu çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarla 14 kişiyi gözaltına aldı.

    Adreslerde yapılan aramada 8 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından dün, Özel Hareket ekibi eşliğinde önce Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

    Ardından da adliyeye sevk edildi.

    Konya da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı #4

    11 KİŞİ TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 11’i tutuklanarak ceza evine gönderildi.

    2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, olaya karışan 1 kişinin de hastanede tedavisi sürdüğü bildirildi.

    Konya da balıkçıların kavgasında 14 şüpheli tutuklandı #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir