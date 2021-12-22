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    Konya'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

    Yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi, yoldan geçen 2 kişi müdahale edip kurtardı.
    • DHA
    • 22.12.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 17:40
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    Konya'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’nde bugün bir firmada su dağıtımı yapan Osman Zeriğ ve Zafer Karataş, yiyecek ararken başı konserve kutusuna sıkışan kediyi gördü.

    Zor durumda kalan kediyi gören 2 kişi, kediye müdahale edip kurtardı.

    "BELKİ HAVASIZLIKTAN BELKİ DE SOĞUKTAN ÖLEBİLİRDİ"

    Zafer Karataş, ''Biz fark etmeseydik kedi belki havasızlıktan belki de eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donarak ölebilirdi. Ayrıca bu durum konserve kutuların, bilinçsizce çevreye atılmamasını da göstermiş oldu'' dedi.

    Konya'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı VİDEO

    Konya da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı #1

    Konya da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı #2

    Konya da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı #3

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