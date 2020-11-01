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Konya'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürüldü

Konya'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürüldü

Konya'da bir lisenin yanında Mustafa Sömek'in başı ve cinsel organı kesilmiş, cesedi bulunurken, katil zanlısı olduğu saptanan şizofreni hastası Mücahit M. yakalandı.