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    Konya'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürüldü

    Konya'da bir lisenin yanında Mustafa Sömek'in başı ve cinsel organı kesilmiş, cesedi bulunurken, katil zanlısı olduğu saptanan şizofreni hastası Mücahit M. yakalandı.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 11:31
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 11:32
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    Konya'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürüldü

    Konya'nın Bozkır ilçesi Yukarı Mahalle Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan Zengibar Anadolu Lisesi yanındaki alanda gece yarısı sıralarında ceset olduğunu görenler polisi aradı.

    BAŞI LİSE BAHÇESİNDE BULUNDU

    Hemen adrese giden polis ekipleri, başı ve cinsel organı kesilmiş halde olan cesedi buldu. Cinsel organı vücudun yanında, başı ise lisenin bahçesinde bulundu.

    56 yaşındaki Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlenen ceset ve başı, otopsi için Bozkır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Konya da başı ve cinsel organı kesilerek öldürüldü #1

    ŞİZOFRENİ HASTASI ZANLI YAKALANDI

    Korkunç cinayetle ilgili hemen harekete geçen polis ekipleri, katil zanlısının şizofreni hastası Mücahit M. olduğunu saptadı. Şüpheli, taksiyle kaçtığı Yalıhüyük ilçesinde yakaladı.

    Gözaltına alınan Mücahit M., sorgulanmak üzere Bozkır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Konya da başı ve cinsel organı kesilerek öldürüldü #2

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