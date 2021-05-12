- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi
Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi
- DHA
- 12.05.2021 - 18:43
- Güncelleme : 12.05.2021 - 18:59
İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle, ülke genelinde 29 Nisan’da tam kapanma dönemine geçildi.
Kapanma kararları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında Ramazan Bayramı arifesinde seyyar satıcılar, sokak aralarına tezgah açtı.
ÇOĞU KİŞİ MASKE TAKMADI
Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şems Caddesi’nde toplanan çoğunluğu Suriye uyruklu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını unuttu.
Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi VİDEO
POLİS VE ZABITADAN UYARI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta kalabalığa uyarılarda bulundu. Ancak mahalle arasındaki kalabalık, alışveriş yapmaya devam etti.
Yoğun kalabalığın oluştuğu caddede açıkta şerbet, pasta, kıyafet, sebze ve meyve satışı yapıldı. Zabıta ekipleri de mahalle arasına tezgah açan seyyar satıcıları bulundukları yerden uzaklaştırmaya çalıştı.