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    Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi

    Bayram arifesinde açılan sokaktaki seyyar tezgahlara daha çok sığınmacılar ilgi gösterirken, koronavirüs kuralları için tedbir alan polis de kalabalığı dağıtmaya çalıştı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 18:43
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 18:59
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    Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi

    İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle, ülke genelinde 29 Nisan’da tam kapanma dönemine geçildi.

    Kapanma kararları kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında Ramazan Bayramı arifesinde seyyar satıcılar, sokak aralarına tezgah açtı.

    ÇOĞU KİŞİ MASKE TAKMADI

    Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şems Caddesi’nde toplanan çoğunluğu Suriye uyruklu kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarını unuttu.

    Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi VİDEO

    Konya da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi #1

    POLİS  VE ZABITADAN UYARI

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta kalabalığa uyarılarda bulundu. Ancak mahalle arasındaki kalabalık, alışveriş yapmaya devam etti.

    Yoğun kalabalığın oluştuğu caddede açıkta şerbet, pasta, kıyafet, sebze ve meyve satışı yapıldı. Zabıta ekipleri de mahalle arasına tezgah açan seyyar satıcıları bulundukları yerden uzaklaştırmaya çalıştı.

    Konya da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi #2

    Konya da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi #3

    Konya da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi #4

    Konya da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi #5

    Konya da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi #6

    Konya da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi #7

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