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Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi

Konya'da bayram öncesi kurulan seyyar tezgahlara müdahale edildi

Bayram arifesinde açılan sokaktaki seyyar tezgahlara daha çok sığınmacılar ilgi gösterirken, koronavirüs kuralları için tedbir alan polis de kalabalığı dağıtmaya çalıştı.