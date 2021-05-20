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    Konya'da bebek arabası çalan şahıs yakalandı: Uyuşturucu alabilmek için yaptım

    Konya'da bebek arabalarını çalan Muharrem U. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 11:31
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:41
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    Konya'da bebek arabası çalan şahıs yakalandı: Uyuşturucu alabilmek için yaptım

    Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Muharrem U., farklı yer ve zamanlarda bebek arabaları çaldı. 24 yaşındaki hırsızın, uyuşturucu bağımlısı olduğu anlaşıldı.

    POLİS İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

    Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 3 bebek arabasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Hırsızlık yapılan bina ve bölgesindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Muharrem U.'nun evine operasyon düzenleyerek, yakaladı. Operasyon kapsamında, çalıntı bebek arabaları da ele geçirildi.

    Konya'da bebek arabası çalan şahıs yakalandı: Uyuşturucu alabilmek için yaptım VİDEO

    Konya da bebek arabası çalan şahıs yakalandı: Uyuşturucu alabilmek için yaptım #1

    "UYUŞTURUCU ALABİLMEK İÇİN.."

    Bebek arabalarını uyuşturucu alabilmek için çaldığını öne süren Muharrem U. ifadesinde, ''Uyuşturucu bağımlısıyım. Uyuşturucuyu satın aldığım torbacılar, benden bebek arabası çalmamı istiyorlar. Ben de çaldığım bebek arabaları ile uyuşturucu takas ediyordum. Bu arabaları da takas etmek için çalmıştım.'' dedi.

    Konya da bebek arabası çalan şahıs yakalandı: Uyuşturucu alabilmek için yaptım #2

    Konya da bebek arabası çalan şahıs yakalandı: Uyuşturucu alabilmek için yaptım #3

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