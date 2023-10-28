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Konya'da Bedriye Kılıç'ı aramak için televizyona çıktı! Karısının boğuldu belirlendi: Namus meselesi

Konya'da Bedriye Kılıç'ı aramak için televizyona çıktı! Karısının boğuldu belirlendi: Namus meselesi Yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesinin eşi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini öldürüp, cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.