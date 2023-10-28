Konya'da Bedriye Kılıç'ı aramak için televizyona çıktı! Karısının boğuldu belirlendi: Namus meselesi

Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç'ın eşi bir süre sonra haber alamadığını belirtti.
Bunun ardından 35 yaşındaki eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, bir televizyon programına katıldı.
Şüpheli koca gözaltına alındı
Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, dün program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken ekipler otobüsü durdu.
Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.
"Evde eşimi boğarak öldürdüm"
Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dediği öğrenildi.
“Namus meselesi”
Konya Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının, “Neden öldürdünüz?” sorusuna “Namus meselesi” diye cevap verdi.
Cesedi attı
Polis ekipleri, Tayfur Kılıç’ı yer gösterme işlemleri için eşinin cesedini attığını söylediği bölgeye götürdü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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