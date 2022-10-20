Konya'da bekçinin vurduğu boksör öldü

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücünün otomobiliyle çarptığı mahalle bekçisi ateş açtı. Silahtan çıkar mermi, araçtaki 19 yaşındaki boksörün başına isabet etti. Genç boksör, 47 gün sonra can verdi.

Konya’nın Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi’nde bekçiler, 3 Eylül günü şüphe üzerine bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Ancak sürücü Yusuf B. (18), otomobiliyle bekçilerden E.T.’ye çarptı.

Boksörü vurdu

Yere düşen E.T. de yerden kalkıp, silahıyla yoluna devam eden otomobile ateş etti.

Mermi, otomobildeki boksör Hasan Tekin’in (19) başına isabet etti.

Ağır yaralanan Tekin, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., tutuklandı.

Sürücüsü Yusuf B.’ye ise 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak', ‘dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 5 bin 924 lira ceza kesildi, otomobil trafikten men edildi.

47 günlük yaşam mücadelesi bitti

DHA’nın haberine göre Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde 47 gündür tedavi gören Hasan Tekin, bugün hayatını kaybetti.