Euro
8.9694
0.15%
Dolar
7.4249
0.98%
Altın
412.33
-1.48%
Borsa
1.471
-1.13%
Bitcoin
354.999
2.34%
EXEN Coin
16.64
0.84%
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C
    Konya'da 'Beni alamazlar' diyen yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı

    Konya'da 'Beni alamazlar' diyen yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı

    Konya'da internet üzerinden canlı yayında yasa dışı bahis oynatırken polisin baskınında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
    • İHA
    • 27.02.2021 - 07:42
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden canlı yayınla yasa dışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında;

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    R.G., Ş.E. ile H.A. canlı yayın yaptıkları sırada Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

    Konya'da yasa dışı bahis oynatan 4 şüpheli gözaltına alındı-Video

    "BENİ ALMAYA TEÇHİZATLARI YETMEZ" DEMİŞTİ

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonundan önce şüphelilerden R.G’nin internetten yaptığı canlı yayında polise yönelik, "Beni almak güven, özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği de ortaya çıktı.

    Konya da Beni alamazlar diyen yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı #1

    BASKIN YAPAN POLİS: "GELDİK BAK BURADAYIZ"

    Operasyonda yakalanan R.G’yi (28) gözaltına alan polis ekipleri de, “Gelemez dedin, geldik, bak buradayız” diyerek şüpheli R.G. ile Ş.E. (27) ve H.A. (23) isimli 2 kadını gözaltına aldı.

    Konya da Beni alamazlar diyen yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı #2

    KENDİSİ TUTUKLANDI

    Polisten işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

    Konya da Beni alamazlar diyen yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı #3

    Konya da Beni alamazlar diyen yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir