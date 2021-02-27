Konya'da 'Beni alamazlar' diyen yasa dışı bahis şüphelisi tutuklandı

Konya'da internet üzerinden canlı yayında yasa dışı bahis oynatırken polisin baskınında yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden canlı yayınla yasa dışı bahis suçunu teşvik eden, yasadışı bahis sitelerine üye kazandırmak amacı ile hediye çeki ve bonus dağıttıkları tespit edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında;

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

R.G., Ş.E. ile H.A. canlı yayın yaptıkları sırada Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Konya'da yasa dışı bahis oynatan 4 şüpheli gözaltına alındı-Video

"BENİ ALMAYA TEÇHİZATLARI YETMEZ" DEMİŞTİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonundan önce şüphelilerden R.G’nin internetten yaptığı canlı yayında polise yönelik, "Beni almak güven, özveri, tecrübe ister. Beni alamazlar. Beni almaya teçhizatları yetmez" dediği de ortaya çıktı.

BASKIN YAPAN POLİS: "GELDİK BAK BURADAYIZ"

Operasyonda yakalanan R.G’yi (28) gözaltına alan polis ekipleri de, “Gelemez dedin, geldik, bak buradayız” diyerek şüpheli R.G. ile Ş.E. (27) ve H.A. (23) isimli 2 kadını gözaltına aldı.

KENDİSİ TUTUKLANDI

Polisten işlemleri tamamlandıktan sonra Konya Adliyesine sevk edilen şüphelilerden R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.