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    Konya'da benzinliğe girmek isteyen otomobil takla attı

    Aniden sağa dönüp akaryakıt istasyonuna girmek isteyen otomobil, kamyonetin çarpmasıyla takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 21.10.2020 - 07:36
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    Konya'da benzinliğe girmek isteyen otomobil takla attı

    Konya- Adana kara yolunda Mehmet Yediaylı yönetimindeki 27 ACU 920 plakalı otomobil, aniden sağa dönüp, akaryakıt istasyonuna girmek istedi.

    Ancak Şendoğan İçen'in kullandığı 42 JG 024 plakalı kamyonet otomobile çarptı ve çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı.

    İKİ KİŞİ YARALANDI

    Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Yediaylı ve yanındaki Songül Özdurak yaralandı.Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza anı ise güvenlik kamera kayıtlarına kaydedildi.

    Konya'da benzinliğe girmek isteyen otomobil takla attı İZLE

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Bölgeye giderek inceleme yapan polisin, kazayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Konya da benzinliğe girmek isteyen otomobil takla attı #1

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