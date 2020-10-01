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    Konya'da bir genci, birlikte yaşadığı kadın öldürdü

    Konya'da bir kişi, bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.
    • İHA
    • 01.10.2020 - 04:44
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    Konya'da bir genci, birlikte yaşadığı kadın öldürdü

    Yunus Bozdağ (26), 2 ay önce Muradiye K. (29) ile Konya merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak’ta tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı.

    AYRILDILAR, KADIN KORUMA TEDBİRİ ALDIRDI

    Yaklaşık 20 gün önce Bozdağ ile Muradiye K. tartıştı ve ayrıldı. Muradiye K. şikayetçi olarak koruma tedbiri aldırdı. Bugün akşam saatlerinde annesi ve kız kardeşi ile eve gelen ve eşyalarını topladığı iddia edilen Muradiye K. ile Yunus Bozdağ arasında tekrar tartışma çıktı.

    Konya da bir genci, birlikte yaşadığı kadın öldürdü #1

    TARTIŞMADA GENÇ ADAMI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

    Tartışma büyüyerek apartmanın önünde devam ettiği sırada Muradiye K. yanındaki bıçakla Yunus Bozdağ’ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Konya da bir genci, birlikte yaşadığı kadın öldürdü #2

    OLAY YERİNDE CAN VERDİ

    Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yunus Bozdağ olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bozdağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şüpheli Muradiye K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da bir genci, birlikte yaşadığı kadın öldürdü #3

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