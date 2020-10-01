Konya'da bir genci, birlikte yaşadığı kadın öldürdü

Konya'da bir kişi, bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Yunus Bozdağ (26), 2 ay önce Muradiye K. (29) ile Konya merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Buhari Sokak’ta tuttukları evde birlikte yaşamaya başladı.

AYRILDILAR, KADIN KORUMA TEDBİRİ ALDIRDI

Yaklaşık 20 gün önce Bozdağ ile Muradiye K. tartıştı ve ayrıldı. Muradiye K. şikayetçi olarak koruma tedbiri aldırdı. Bugün akşam saatlerinde annesi ve kız kardeşi ile eve gelen ve eşyalarını topladığı iddia edilen Muradiye K. ile Yunus Bozdağ arasında tekrar tartışma çıktı.

TARTIŞMADA GENÇ ADAMI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma büyüyerek apartmanın önünde devam ettiği sırada Muradiye K. yanındaki bıçakla Yunus Bozdağ’ı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yunus Bozdağ olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bozdağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Muradiye K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.