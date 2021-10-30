Konya'da bir kadın, terk ettiği kocası tarafından öldürüldü

Konya'da bir kadın, terk ettiği kocası tarafından öldürüldü

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde çıkan tartışmanın ardından gittiği baba evinde peşinden gelen eşi Ahmet Rufai Ünver tarafından tabancayla vurulan Nuriye Ünver toprağa verildi.

Dün saat 15.30 sıralarında Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde eşi Ahmet Rufai Ünver ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan Nuriye Ünver, aynı mahalledeki babasının evine gitti.

KARISININ BABA EVİNE TABANCATLA ATEŞ AÇTI

Ahmet Rufai Ünver, kayınpederinin evine gidip, içeridekilere tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Nuriye Ünver, babası Abdullah Akarsel, annesi Hüsniye Akarsel ile eşinin babaannesi Nebahat Akarsel yaralandı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Nuriye Ünver, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Abdullah Akarsel ile Nebahat Akarsel’in de durumunun ağır olduğu bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaydan sonra kaçan Ahmet Rufai Ünver jandarma ekiplerince Konya kent merkezinde suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ahmet Rufai Ünver jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nuriye Ünver ise son yolculuğuna uğurlandı. Ünver'in cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'na defnedildi.











