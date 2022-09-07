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Konya'da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

Konya'da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

Konya Beyşehir'de bir fırıncı, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner'i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.'yi ise yaraladı.