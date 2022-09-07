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    Konya'da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

    Konya Beyşehir'de bir fırıncı, 11 gün önce aynı sokakta fırın açmak için yer bakan Erdal Üstüner'i tabancayla vurarak öldürdü, ortağı Yunus Ayaz ve çalışanı Murat Ş.'yi ise yaraladı.
    • 07.09.2022 - 17:44
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 18:02
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    Konya'da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü

    27 Ağustos’ta Konya'nın Beyşehir ilçesi Dalyan Mahallesi 40463 Sokak’ta meydana gelen olayda, fırıncılık yapan Erdal Üstüner, ortağı Yunus Ayaz ve pastane ustası Murat Ş. ile birlikte kiralık dükkan ararken, aynı sokakta fırıncılık yapan Sebahattin Gülbahar’ın silahlı saldırısına uğradı.

    Hayatını kaybetti

    Yaralanan 3 kişiden Erdal Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan Sebahattin Gülbahar’ı yakalamak için çalışma başlattı.

    Ekipler, Gülbahar'ın Ankara'ya kaçtığını tespit etti.

    Konya da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü #1

    Kafede otururken yakalandılar

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışmada, Sebahattin Gülbahar’ın Yenimahalle ilçesinde olduğu belirlendi. 200’den fazla güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, Gülbahar ve yanındaki Mustafa İ.’yi bir kafede otururken yakaladı.

    Cinayet bürosu ekipleri, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Karapınar ilçesinde Sebahattin Gülbahar’ın oğlu R.G. ve kardeşi H.G.’yi de gözaltına aldı.

    İHA'nın haberine göre şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Beyşehir Emniyeti Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Konya da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü #2



    Konya da bir kişi, aynı sokağa fırın açmak isteyen meslektaşını öldürdü #3


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