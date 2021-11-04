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    Konya'da bir kişi, husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu

    Konya'da Burak M., aralarında husumet bulunan 21 yaşındaki Yıldıray T. tarafından evinde tabancayla başından vuruldu. Burak M. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olaydan sonra kaçtı.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 21:17
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    Konya'da bir kişi, husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu

    Saat 18.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şair Baki Sokak'ta meydana gelen olayda Yıldıray T., aralarında husumet bulunan Burak M.'nin evine gitti.

    TABANCAYLA BAŞINDAN VURDU

    Burada çıkan tartışmada Yıldıray T., yanında getirdiği tabancayla Burak M.'ye ateş etti. Başına isabet eden mermiyle ağır yaralanan Burak M., kanlar içerisinde kalırken, Yıldıray T. ise olay yerinden kaçtı.

    HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

    Burak M., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alanın Burak M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

    Polis, kaçan Yıldıray T.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

    Konya da bir kişi, husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu #1

    Konya da bir kişi, husumetlisi tarafından evinde başından vuruldu #2

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