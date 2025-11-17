Konya'da bir kişi otobüste eşinin gözü önünde bıçaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Belediye otobüsünde korkunç saldırı...

Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi’ndeki Konya-Adana kara yolunda şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüsünde seyahat eden Kadirhan Öztürk ile bir yolcu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Öztürk, eşinin yanında karnından bıçaklandı.

SALDIRGAN OTOBÜSTEN İNİP KAÇTI

Bıçaklanan genç adam kanlar içinde yere yığıldı, otobüs şoförünün müdahale etmesiyle saldırgan otobüsten inerek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.