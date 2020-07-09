Konya'da bir kişi sevgilisini öldürüp intihar etti

Konya'da bir kişi sevgilisini öldürüp intihar etti

Karatay ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp kendini vurdu.

Akşam saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Ütücü sokakta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir vatandaş birlikte yaşadığı kadınla tartışmaya başladı.

İsimi Raz Muhammed Ahmedi olan kişi tartışmanın büyümesi üzerine, birlikte yaşadığı Zehra Rahmani'yi av tüfeğiyle öldürdü.

İNTİHAR ETTİ

Ardından kendine ateş ederek intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Raz Muhammed Ahmedi ve Zehra Rahmani'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da bir kişi sevgilisini öldürüp intihar etti VİDEO









