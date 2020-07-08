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    Konya'da bir kişi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

    47 yaşındaki adamın katil ya da katilleri, polis tarafından aranıyor.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 15:23
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    Konya'da bir kişi sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

    Konya'nın Karatay ilçesi Şems Tebriz'i Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Gülme, sokak ortasında kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, bacağından bıçaklanan Gülme'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini tespit etti.

    POLİS KATİL YA DA KATİLLERİ ARIYOR

    Ailesi tarafından akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce de tedavi gördüğü belirtilen Gülme'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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