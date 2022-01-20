Konya'da bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçakla öldürdü

Konya'da Fuat Gümüşyay, tartıştığı arkadaşı Edip Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayda bıçakla yaralanan Edip Y. de hastanede tedaviye alındı.

Dün saat 21.30 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokakta meydana gelen olayda, Fuat Gümüşyay ile arkadaşı Edip Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İKİ ARKADAŞ BİRBİRİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerini iki arkadaş birbirlerine bıçakla saldırdı. Yaralanan ve kanlar içinde kalan iki arkadaş, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Konya Şehir Hastanesinde tedaviye alınan ve göğsünden yaralandığı öğrenilen Gümüşyay, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Edip Y.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

















