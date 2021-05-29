Konya'da bir okulun bahçesinde yangın çıktı

Konya'da bir okulun bahçesinde yangın çıktı

Konya'da bir ilkokulun bahçesinde çıkan yangın, kısa süre içerisinde söndürüldü.

Konya'nın Yunak ilçesinde bulunan Hacı Tekin İlkokulu’nun bahçesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu.

İTFAİYE OLAY YERİNE GELDİ

Okul binasına bitişik vaziyette olan polyester güvenlik kabininin yandığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan polyester kabinden yoğun şekilde dumanların yükselmesi, korkuya neden oldu.





KUNDAKLAMA İHTİMALİ

Polis ekipleri okul çevresinde tedbir alırken, okula gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan kabin okul binasının duvarı ve çatısına da zarar verdi.

Yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay yerinde polis ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

Yapılan incelemede kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, okulun bahçesine giren küçük yaşta bir çocuğun kabini yaktığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.