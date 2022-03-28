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    Konya'da borcunu vermek için çağırdığı şahsı sokak ortasında katletti

    Beyşehir ilçesinde borcunu ödeyeceğini söyleyerek çağırdığı alacaklısını eşinin gözleri önünde katleden şahıs, cezaevine gönderildi. Yaşanan cinayet anı ise anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 17:46
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    Konya'da borcunu vermek için çağırdığı şahsı sokak ortasında katletti

    Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Musa Yaman isimli şahıs, dairesini satarak parasını zanlı Osman Ö.'ye borç olarak verse de geri alamadı.

    Osman Ö., süt toplama aracıyla şoförlük yapan Musa Yaman'ı borcunu ödeyeceğini söyleyip evinin önüne çağırdı.

    Süt toplama aracıyla adrese gelen Musa Yaman, aracından inmek istediği sırada kendisini bekleyen Osman Ö. tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

    Musa Yaman da yaralı vaziyette yanındaki bıçağını çıkararak kendisine ateş eden Osman Ö.'yü hafif şekilde yaraladı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Musa Yaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Konya da borcunu vermek için çağırdığı şahsı sokak ortasında katletti #1

    KATİL, TEDAVİ SONRASI GÖZALTINDA

    Hafif şekilde yaralanan Osman Ö. ise hastanedeki tedavisi sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısı, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Adliyesine sevk edildi.

    Zanlı Osman Ö., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Konya'da borcunu vermek için çağırdığı şahsı sokak ortasında katletti VİDEO

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Isparta’nın Eğirdir ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Musa Yaman, ailesinin isteği üzerine dün Beyşehir’de toprağa verildi. Musa Yaman, Çarşı Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazı sonrasında şehir kabristanında defnedildi.

    CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Öte yandan, sokak ortasında yaşanan cinayetin ardından polis ekipleri çevrede bulunan site ve binalardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

    Yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamerası kayıtlarında cinayet anının görüntülerine ulaşıldı.

    Konya da borcunu vermek için çağırdığı şahsı sokak ortasında katletti #2

    Konya da borcunu vermek için çağırdığı şahsı sokak ortasında katletti #3

    Konya da borcunu vermek için çağırdığı şahsı sokak ortasında katletti #4


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