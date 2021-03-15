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- Konya'da boru hırsızı baba ile oğul yakalandı
Konya'da boru hırsızı baba ile oğul yakalandı
- DHA
- 15.03.2021 - 12:36
- Güncelleme : 15.03.2021 - 13:18
Konya Karatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, cumartesi günü akşam saatlerinde İsmil Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, şüphe üzerine Y.A.'nın (35) kullandığı traktörü durdurdu.
Traktörün üzeri brandayla örtülü römorkunda yapılan aramada, 100 sulama borusu ile fıskiyeler olduğu belirlendi.
Ekiplerin yaptığı araştırmada boru ve fıskiyelerin M.Ç.'nin tarlasından çalındığı saptandı, sürücü Y.A. ve babası M.A. (70) gözaltına alındı.
İKİSİ DE SERBEST KALDI
Jandarma ekipleri, baba ve oğlunun aynı mahalledeki evlerinde de arama yaptı.
Aramada farklı zamanlarda, farklı tarlalardan çalındığı tespit edilen 2 bin 555 sulama borusu, 1600 sulama aparatı ele geçirildi.
Malzemeler, sahiplerine teslim edilirken M.A. ve oğlu Y.A., dün jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.