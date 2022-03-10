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    Konya'da boşanma aşamasında eşini öldüren koca tutuklandı

    Boşanma aşamasındaki kuaför eşi Marziye Salehzade’yi gittiği iş yerinde 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Hamidollah Nouri, polis ekiplerince işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 14:26
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    Konya'da boşanma aşamasında eşini öldüren koca tutuklandı

    '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Konya'nın Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak’ta yaşanan olayda, 3 çocuk annesi kuaför Marziye Salehzade, iş yerinde çalışırken 3 yıldır ayrı yaşadığı boşanma aşamasında olduğu Hamidollah Nouri geldi.

    Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nouri, Salehzade'yi vücudunun 6 yerinden bıçakla yaralayıp, kaçtı.

    BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

    İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salehzade,  sağlık ekiplerin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Salehzade'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

    TUTUKLANDI

    Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sırasında elinden hafif yaralanan Hamidollah Nouri’yi de tedavi olmak için gittiği Konya Şehir Hastanesi’nde yakalayıp, gözaltına aldı.

    Emniyetteki ifadesinde, ''Henüz boşanmamız sonuçlanmadı, ama beni aldatıyordu'' diyen Nouri, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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