Konya'da, boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Yolda karşılaştığı eşi tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurularak yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karatay ilçesinde, cezaevinden izinli çıkan 37 yaşındaki Tamer Garip, boşanma aşamasında olduğu eşi Özge Taş Garip ile karşılaştı.

Eşini görmesi üzerine otomobilden inen Tamer Garip, pompalı tüfekle Özge Taş Garip'in bacaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki bacağından da yaralanan Özge Taş G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genç kadının bacaklarında çok sayıda kırık olduğu belirtildi.

"AMCA KURTAR BENİ DİYE BAĞIRDI"

Olay sonrası Özge Taş Garip'e müdahalede bulunarak yardım eden vatandaş, "Silah sesleri üzerine yola çıktım. Kadın kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Bacaklarını bağlayıp yardım ettim. "Amca kurtar beni. Yaşamak istiyorum' diye bağırıyordu." ifadesinde bulundu.

ZANLI, SAVCIYA MEKTUP BIRAKTI

Polis, Tamer Garip'in kaçtığı otomobili Kayacıkaraplar Mahallesi'nde park halinde buldu. Otomobili inceleyen polis, sağ ön koltuk üzerinde bırakılmış mektuplar ile suç aleti pompalı tüfeği buldu.

Tamer Garip, 'Sayın Savcım' diyerek başladığı mektubunda, eşinin kendisini aldattığı için olayı gerçekleştirdiğini yazdığı öğrenildi.

Polisin zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.