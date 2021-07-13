Konya’da Büyükşen çifti cinayetinde 24 gözaltı

Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen cinayetini araştırmak üzere kurulan özel ekip, Büyükşen çiftinin kızı ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişiyi gözaltına aldı.

Konya’nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında kar maskeli bir kişi, Metin Büyükşen (54) ile eşi Necla Büyükşen'i (55) pompalı tüfekle öldürdü.

Çiftin kızları Büşra Büyükşen (24), kendisine de tüfeğin dipçiğiyle vurulduğunu belirterek komşularının otomobili ile gittiği jandarmada o gece yaşananları anlattı.

Yaklaşık 3 yıl boyunca devam eden çalışmalarda katil zanlısı bulunamadı.

Çiftin oğlu Osman Büyükşen, hem sosyal medya hem televizyon aracılığıyla ailesinin katilini bulmak için büyük çaba sarf etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Osman Büyükşen'in girişimlerinin ardından Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde cinayetin çözülmesi için özel ekip kuruldu.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Özel ekip tarafından, İsmil Mahallesi'ndeki birçok adrese operasyon düzenlendi.

Çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen, babası Muammer Büyükdoğrucan ve Mehmet Ali Dayanır'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“03.09.2018 tarihinde Konya ili İsmil Mahallesinde meydana gelen Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen'in öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 13.07.2021 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, Şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'mızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”