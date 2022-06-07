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    Konya'da Büyükşen cinayeti iddianamesi kabul edildi

    Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü öne sürülen E.Ç. ile cinayeti azmettirdikleri iddia edilen A.B. ve E.T. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
    • 07.06.2022 - 19:40
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    Konya'da Büyükşen cinayeti iddianamesi kabul edildi

    Konya'nın Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

    Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

    Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

    Tetiği çeken Ertuğrul Ç.'de yakalandı

    Son olarak, olayda tetiği çektiği iddia edilen katil zanlısı Ertuğrul Ç. de 22 Nisan'da yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

    Yanlış eve girdiler

    Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, maktul Metin Büyükşen'in oğlu ve geliniyle "mehir" anlaşmazlığından kaynaklandığı zannıyla soruşturmanın başlatıldığı, süreç içinde elde edilen delillerin tutuklular Ertuğrul Ç, Abdullah B. ve Esra T'yi işaret ettiği, "Hüseyin K. ve ailesine yönelik bir saldırı amaçlanırken katil zanlısının yanlışlıkla maktullerin evine girmiş olabileceği." yönündeki bilgiler üzerine soruşturmanın genişletildiği aktarıldı.

    İki ev arasındaki benzerliğe dikkat çekildi

    İddianamede, Hüseyin K'nin ailesinin evi ile Büyükşen çiftinin evi arasındaki benzerlikler fotoğraflarla ortaya konularak "Her iki evin de içinde ağaçların ve müştemilatın bulunduğu, bahçe kapılarının mavi renk olduğu, evin, müştemilatın ve ağaçların bahçe içindeki konumlarının birbirleriyle aynı olduğu tespit edilmiştir. Metin ve Necla Büyükşen ile Mustafa ve Muradiye K'nin birbirlerine yaş ve fizik olarak benzedikleri, Metin Büyükşen'e ait araçla Hüseyin K'nin iş yerinde kullandığı aracın renk, model ve tip olarak benzediği tespit edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

    Esra T. ve diğer azmettirici olduğu iddia edilen Abdullah B. arasındaki telefon görüşmelerinin de incelendiği kaydedilen iddianamede, görüşmelerde bu kişilerin jandarma ekiplerince soruşturulduklarını öğrenince yaşadıkları tedirginliğin hissedildiği bildirildi.

    2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

    Abdullah B. ve Esra T. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme", Ertuğrul Ç. hakkında ise "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

    İddia makamı evi katil zanlısına tarif eden Zekeriya O. hakkında "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

    DHA'nın haberine göre, iddianamede sanıklar hakkında "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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