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    Konya'da buzdolabı tamircisi, direksiyon başında öldürüldü

    Kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren tamircinin katili, polis tarafından aranıyor.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 14:56
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    Konya'da buzdolabı tamircisi, direksiyon başında öldürüldü

    Konya’nın Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı (46), 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi, tabancayla ateş açtı.

    Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu.

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Silah seslerini duyan çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    Ağır yaralanan Başaralı, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kamil Başaralı'nın cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Silah seslerini duyunca polisi aradığını anlatan Mevlüt Türidi (19), "2 el silah sesi duydum. Saldırıya uğrayan kişinin aracı birden hızlandı ve biraz ileride park halindeki araca çarparak durdu. Ben de polisi arayarak durumu bildirdim." dedi.

    Konya da buzdolabı tamircisi, direksiyon başında öldürüldü #1

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis ekipleri, kaçan saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Konya da buzdolabı tamircisi, direksiyon başında öldürüldü #2

    Konya da buzdolabı tamircisi, direksiyon başında öldürüldü #3

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