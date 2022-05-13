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    Konya'da çaldığı parayı eğlence mekanında harcadı

    İnşaat işçisinin ev alabilmek için biriktirdiği parayı çalıp, polis ekiplerince eğlence mekanında yakalanan hırsız, tutuklandı.
    • 13.05.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 10:28
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    Konya'da çaldığı parayı eğlence mekanında harcadı

    Konya'nın merkez Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ekrem Y, ev alabilmek için biriktirdiği 290 bin liranın çalındığını fark etti.

    Ekrem Y'nin ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Eğlence mekanında yakalandı

    AA'nın haberine göre; ekipler, yürüttüğü teknik çalışma ve detaylı kamera incelemesiyle şüphelinin M.S. olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, şüpheliyi çaldığı paraları bir eğlence mekanında harcarken yakaladı.

    Gözaltına alınan M.S'nin üzerinde 120 bin, evindeki aramada ise 140 bin lira ele geçirildi.

    Tutuklandı

    Para sahibine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

    Konya da çaldığı parayı eğlence mekanında harcadı #1


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