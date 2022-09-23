Sanayi sitesi içerisinde bırakılan kamyonetin camından hırsızlık yapıp boş çantayı yerine koyan şüpheliler, sokak kameralarına yansıdı.

Konya'nın Karatay ilçesindeki Vatan Sanayi Sitesinde Yalova'dan Konya'ya aracının tamiri için geldiği öğrenilen Fevzi Topbaş kamyonetini sanayide bir arkadaşının iş yerinin önüne bıraktı.

İçerisinde 30 lira değerinde altın, gümüş ve telefon bulunan çantasını da bırakan Topbaş, aracın yanından ayrıldı.

Bir süre sonra arkadaşının yanından çıkan Topbaş, aracın başına geldiğinde çantasının yerinden oynadığını fark etti.

Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

Hırsızlık sokak kameralarına yansıdı

Olay sonrasında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokak üzerindeki kameraları incelemeye aldı.

Çaldıkları çantayı geri yerine koydular

Görüntülerde araçta bulunan çantayı alan şüphelinin, arkadaşlarının yanında çantayı boşalttıktan sonra boş çantayı fark edilmemek için araca geri bıraktığı, ardından şüpheliler geldikleri motosiklete binerek olay yerinden kaçtıkları görüldü.

3 şüpheli gözaltına alındı

Yapılan çalışmada yaşı küçük olan ve isimleri henüz belirlenemeyen şüpheliler polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon sahibine teslim edildi

İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin yaptığı araştırmada çanta içerisinde bulunan telefon ele geçirilirken, altın ve gümüşler ise bulunamadı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Konya'da çaldıkları çantayı boşaltınca geri yerine koydular VİDEO