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    Konya'da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı

    Karatay ilçesinde çalıntı araçla ters yola giren şüpheliler, hafif ticari araca çarparken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    • AA
    • 02.01.2022 - 04:32
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    Konya'da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı

    Henüz isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, Aksaray çevre yolu 16. kilometresinde çalıntı otomobille ters yola girdi.

    Çalıntı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra İsa Meral idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

    Konya da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı #1

    3 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ KAÇTI

    Meral, olaydan yara almadan kurtulurken çalıntı araçtaki 4 kişiden 1'i ağır 3 kişi yaralandı, sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı.

    Şüpheliler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatıldı.

    Konya da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı #2

    KAZA YAPAN ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

    Öte yandan çalıntı aracın sahibinin sosyal medya hesabından olaydan 4 saat önce aracının çalındığını paylaştığı öğrenildi.

    Konya da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı #3

    Konya da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı #4

    Konya da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı #5

    Konya da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı #6


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