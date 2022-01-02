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- Konya'da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı
Konya'da çalıntı araçla kaza: 3 yaralı
Karatay ilçesinde çalıntı araçla ters yola giren şüpheliler, hafif ticari araca çarparken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
- AA
- 02.01.2022 - 04:32
Henüz isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, Aksaray çevre yolu 16. kilometresinde çalıntı otomobille ters yola girdi.
Çalıntı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere sonra İsa Meral idaresindeki hafif ticari araca çarptı.
3 KİŞİ YARALANDI, SÜRÜCÜ KAÇTI
Meral, olaydan yara almadan kurtulurken çalıntı araçtaki 4 kişiden 1'i ağır 3 kişi yaralandı, sürücü yaya olarak olay yerinden kaçtı.
Şüpheliler ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaçan şüpheliyi arama çalışması başlatıldı.
KAZA YAPAN ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI
Öte yandan çalıntı aracın sahibinin sosyal medya hesabından olaydan 4 saat önce aracının çalındığını paylaştığı öğrenildi.