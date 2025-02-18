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Konya'da cansız bedeni bulunan şahsın arkadaşları tutuklandı

Konya'da cansız bedeni bulunan şahsın arkadaşları tutuklandı Konya'da eşinden ayrı yaşayan 42 yaşındaki şahıs, evin banyosunda başına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Şahsın durumu ihbar eden ve güvenlik kamera kayıtlarından daha önce eve girip çıktığı belirlenen 3 arkadaşı kasten öldürme suçundan tutuklandı.