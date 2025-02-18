Konya'da cansız bedeni bulunan şahsın arkadaşları tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi'nde önceki gün R.D. (43), M.E.B. (40) ve A.P. (34), arkadaşları Ahmet Değirmenci'nin kızını arayıp, "Babana ulaşamıyoruz?" dedi.
Ardından 3 arkadaş, buluştukları Değirmenci'nin kızıyla birlikte eve gitti.
İçeri girdiklerinde 42 yaşındaki Değirmenci'yi banyoda kanlar içerisinde gören 3 arkadaşın, "Arkadaşımız Ahmet Değirmenci'yi evde kanlar içinde bulduk" ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Değirmenci'nin başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Değirmenci'nin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan ilk otopside Değirmenci'nin başına aldığı darbe sonucu kafa travması ve aşırı kan kaybı sonucu öldüğü saptandı.
ARKADAŞLARI TUTUKLANDI
Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelediğinde R.D., M.E.B. ve A.P.'nin daha önce eve girip çıktığını belirledi.
Bunun üzerine 3 kişi gözaltına alındı.
Suçlamaları reddeden 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklandı.
Değirmenci'nin ismi açıklanmayan kızının da tanık olarak ifadesinin alındığı belirtildi.
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