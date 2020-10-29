Konya’da cezaevi arkadaşıyla kayınvalidesinin evini soydu

Yaklaşık 55 bin liralık altın ile 4 bin lira çalan damadın, kayınvalidesini “Korkmayın anneciğim, ben varım” diyerek teselli ettiği öğrenildi.

Pastanede çalışan Deniz Ertürk işe gittikten sonra Konya’nın Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Komutan Sokak'taki evinin kapısı çalındı.

Evde yalnız olan Ertürk'ün oğlu Emre Ertürk (16), kapıdaki kişiye kim olduğunu sordu.

Kendisini polis olarak tanıtan kişi, kimlik kontrolü yapacağını söyledi. Emre Ertürk kapıyı açınca, içeri giren kişi evde arama yapacağını belirtti.

ALTIN VE PARAYI ALIP, KAÇTI

Emre Ertürk'ün gözlerini bağlayan şüpheli, ardından evdeki 55 bin liralık altın ile 4 bin lirayı alıp kaçtı. Durumu fark eden Emre Ertürk, telefonla annesine haber verdi. Eve gelen Deniz Ertürk de polisi aradı.

MASKEYİ GÖZLERİNE KADAR ÇEKTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde apartmana bisikletle gelen, tanınmamak için yüzündeki hijyen maskesini gözlerine kadar çekip, kapüşonlu kıyafet giyen kişinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan daha önce cezaevinde kalan Oğuz Ergün (41) olduğunu saptadı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan Ergün, evini soyduğu Deniz Ertürk'ün 28 yaşındaki damadı Hüseyin Ertürk'ün, cezaevinden arkadaşı olduğunu ve hırsızlık planını Ertürk'ün yaptığını öne sürdü.

Ergün'ün ifadesinin ardından gözaltına alınan Hüseyin Ertürk, suçlamaları kabul etmedi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin, altınları bozdurup harcadıkları belirlendi. Şüphelilerin yeni aldıkları cep telefonu ile 1.600 liraya el konuldu.

KAYINVALİDESİNİ TESELLİ ETTİ

Deniz Ertürk, olayın ardından korktukları için oğluyla birlikte damadı ve aynı zamanda akrabası olan Hüseyin Ertürk'ün evine gittiğini ve Ertürk'ün de ''Korkmayın anneciğim ben varım. Altınlar da bulunur.'' diyerek teselli ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.